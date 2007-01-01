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Общественники проверили качество ремонта дорог в Калужской области

Дмитрий Ивьев

В инспекциях по объектам, которые приводятся в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», приняли участие представители регионального штаба «Общероссийского народного фронта».

Дмитрий Ивьев 127 Читайте KP40.RU: