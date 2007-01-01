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Авто и транспорт

В Калуге перекроют улицу Моторную

В следующую субботу, 3 августа, там пройдут аварийные работы, рассказали в городской управе.
Дмитрий Ивьев
10:10 сегодня
0 318
Читайте KP40.RU:

Проезд будет закрыт с 22:00 3 августа до 6:00 4 августа.

Троллейбусы в этот период ходить там не будут, автобусы пустят в объезд.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

...
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Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей
13:43 сегодня
1 447
colorkaluga

Верните "вышку" !

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Криминал
В Калужской области убийцу 21-летней девушки приговорили к пожизненному сроку
13:31 сегодня
1 556
mik27

Калужские бездельники.

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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:14 сегодня
3 983
Василёк

что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:03 сегодня
3 983
Василёк

закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?

...
Общество
Стройка века: когда по Синим мостам пустят общественный транспорт?
11:59 сегодня
1 2119
Василёк

предупредили и попросили не дышать ?

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Общество
Калужан предупредили о грязном воздухе
11:53 сегодня
1 1774
Н.Влюбчивый

Только конфискация имущества и штрафы могут остановить беспредел безголовых родителей.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
11:25 сегодня
3 983
Jack L

Барнаул - это Алтайский край, а республика Алтай это рядом, но все же другое и столица там Горно-Алтайск.

...
Спорт
Калужане сделали обзор стадиона на Алтае
10:43 сегодня
2 644
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пётр Романович Никитин — архитектор, сын художника Романа Никитина, создал генеральные планы, проекты улиц и домов, путевых дворцов в городах Тверь, Калуга, Торжок, Медное, Боровск, Козельск, Малоярославец.

...
Общество
25 июля Калужскую область наградили орденом Ленина
10:37 сегодня
7 4228
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В СССР существовала традиция награждения городов орденами.

...
Общество
25 июля Калужскую область наградили орденом Ленина
09:16 сегодня
7 4228
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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