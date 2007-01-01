В Калуге перекроют улицу Моторную

В следующую субботу, 3 августа, там пройдут аварийные работы, рассказали в городской управе.

Проезд будет закрыт с 22:00 3 августа до 6:00 4 августа.

Троллейбусы в этот период ходить там не будут, автобусы пустят в объезд.