Дети на питбайках кошмарят калужских водителей

Наш читатель снял видео на Тульском шоссе вечером 23 июля.

На четырех питбайках ехали семь подростков.

Напомним, этот транспорт не предназначен для выезда на дороги общественного пользования. Питбайки можно использовать только на специальных спортивных трассах.

Однако в последнее время по всей Калужской области встречаются такие малолетние гонщики.

Нынешним летом уже произошло несколько аварий с участием подростков на питбайках, но родители продолжают отпускать детей на них кататься по дорогам.