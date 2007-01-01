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Новость дня Авто и транспорт

Дети на питбайках кошмарят калужских водителей

Наш читатель снял видео на Тульском шоссе вечером 23 июля.
Дмитрий Ивьев
10:26 сегодня
3 1002
Читайте KP40.RU:

На четырех питбайках ехали семь подростков.

Напомним, этот транспорт не предназначен для выезда на дороги общественного пользования. Питбайки можно использовать только на специальных спортивных трассах.

Однако в последнее время по всей Калужской области встречаются такие малолетние гонщики.

Нынешним летом уже произошло несколько аварий с участием подростков на питбайках, но родители продолжают отпускать детей на них кататься по дорогам.

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Всего: 3 комментария
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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mik27

Калужские бездельники.

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Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:14 сегодня
3 983
Василёк

что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:03 сегодня
3 983
Василёк

закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?

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Василёк

предупредили и попросили не дышать ?

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Н.Влюбчивый

Только конфискация имущества и штрафы могут остановить беспредел безголовых родителей.

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Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
11:25 сегодня
3 983
Jack L

Барнаул - это Алтайский край, а республика Алтай это рядом, но все же другое и столица там Горно-Алтайск.

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