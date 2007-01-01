Улицы Калуги перекроют на время ночного забега
Спортивное мероприятие пройдет в центре города поздно вечером 10 августа, сообщили в городской управе.
С 20:00 до полуночи проезд будет закрыт по Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова)
С 21:30 23:30 перекроют следующие участки:
- ул. Московская (от ул. Кирова до ул. Ленина),
- ул. Дзержинского (от ул. Ленина до ул. Марата),
- ул. Достоевского (от ул. Марата до ул. Московской),
- ул. Театральная (от ул. Дзержинского до ул. Достоевского),
- ул. Кирова (от пл. Театральной до сквера Мира),
- сквер Мира (от ул. Кирова до ул. Гагарина),
- ул. Гагарина (от сквера Мира до ул. Академика Королева),
- ул. Академика Королева (от ул. Гагарина до ул. Пушкина),
- ул. Пушкина (от ул. Академика Королева до ул. Баженова),
- ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг),
- пл. Старый Торг (до ул. Ленина),
- ул. Ленина (от пл. Старый Торг до ул. Кирова),
- ул. Кирова (от ул. Ленина до пл. Победы),
- пл. Победы,
- ул. Кирова (от пл. Победы до пл. Театральной).
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