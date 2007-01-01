Улицы Калуги перекроют на время ночного забега

Спортивное мероприятие пройдет в центре города поздно вечером 10 августа, сообщили в городской управе.

С 20:00 до полуночи проезд будет закрыт по Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова)

С 21:30 23:30 перекроют следующие участки: