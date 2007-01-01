В Калуге ограничили движение на улице Кирова

Перекрыта одна полоса в районе перекрестка с улицей Марата.

Там ремонтируют канализационный колодец.

Ранее калужские водители сообщали о плачевном состоянии колодцев на всем протяжении улицы Кирова – от площади Победы до сквера Мира.