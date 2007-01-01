В Калужской области подвели полугодовые итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

О ходе работ во вторник, 23 июля, рассказали в министерстве транспорта региона.

Сейчас ремонтируется 18 объектов. Среди них мосты через реки Суходрев, Росвянка, Протва и Мышега.

В Сухиничском районе скоро введут в эксплуатацию путепровод через железную дорогу.

В Калуге ремонтируются площадь Победы и улица Огарева.

В Обнинске отремонтировали дорогу от улицы Мира до дома № 134 по проспекту Ленина.