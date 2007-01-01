В Калужской области подвели полугодовые итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
О ходе работ во вторник, 23 июля, рассказали в министерстве транспорта региона.
Сейчас ремонтируется 18 объектов. Среди них мосты через реки Суходрев, Росвянка, Протва и Мышега.
В Сухиничском районе скоро введут в эксплуатацию путепровод через железную дорогу.
В Калуге ремонтируются площадь Победы и улица Огарева.
В Обнинске отремонтировали дорогу от улицы Мира до дома № 134 по проспекту Ленина.
Лента комментариев
ILR
Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна....
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