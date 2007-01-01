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Жителей Калуги напугало состояние опор моста

Фото из микрорайона Терепец прислала местная жительница.
Дмитрий Ивьев
17:16 сегодня
0 379
Фото со страницы губернатора.
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- Это опора моста по улице Терепецкой, за весну и лето она пришла в плачевное состояние, трещины, отваливается штукатурка, - рассказала калужанка. - Под мостом ежедневно ходят дети, жители городка, что может привести к несчастному случаю. Низ этой опоры разрушен ещё больше, что грозит обрушением моста.

Ситуацию 23 июля прокомментировали в городской управе:

- Этот мост нуждается в капитальном ремонте, провести который, к сожалению, пока не получается из-за отсутствия средств, а проведение каких-либо работ в рамках содержания не принесут должного результата. Исходя из результатов предпроектной экспертизы, ввод ограничений на передвижение не требуется. В любом случае не оставляем этот вопрос без внимания, обязательно продолжим искать пути решения.

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Вот Так

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какая чудесная архитектура ! Тоже комовский проект ?

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неужели только там ? 😮

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sozimov2016

Когда смотрю на вывески арендаторов мелких магазинчиков, то понимаю что у людей с таким представлением о дизайне вывесок я мебель заказывать не хочу. Все вывески выглядят клочками разных цветов, шрифтов, размеров. Кошмар дизайнера. А это главная площадь города между прочим.

...
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а что если нет ? денисов с шапшой будет сам доделывать, а потом в отставку уйдет ?

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2 1323
Н.Влюбчивый

Денисов недавно вспоминал, что ему не хватает 50 миллионов для выпиливания уничтоженных деревьев в города. Вот он источник озеленения. Всем причастным к воровству двуручную пилу в руки и пускай отрабатывают украденное.

...
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1 1699
VGA

Развели обсуждение, а в статье всего лишь выбросили уточнение: первым русским правителем из династии Романовых

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
19:34 22.07
5 5177
ILR

Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна.

...
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35 11059
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Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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