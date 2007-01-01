Жителей Калуги напугало состояние опор моста

Фото из микрорайона Терепец прислала местная жительница.

- Это опора моста по улице Терепецкой, за весну и лето она пришла в плачевное состояние, трещины, отваливается штукатурка, - рассказала калужанка. - Под мостом ежедневно ходят дети, жители городка, что может привести к несчастному случаю. Низ этой опоры разрушен ещё больше, что грозит обрушением моста.

Ситуацию 23 июля прокомментировали в городской управе:

- Этот мост нуждается в капитальном ремонте, провести который, к сожалению, пока не получается из-за отсутствия средств, а проведение каких-либо работ в рамках содержания не принесут должного результата. Исходя из результатов предпроектной экспертизы, ввод ограничений на передвижение не требуется. В любом случае не оставляем этот вопрос без внимания, обязательно продолжим искать пути решения.