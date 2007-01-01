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Авто и транспорт

Новые запрещающие дорожные знаки установили в Калуге

Остановку запретили у конечной остановки на улице Вишневского.
Дмитрий Ивьев
16:51 сегодня
0 401
Читайте KP40.RU:

Также остановку грузовиков запретили вдоль платформы железнодорожных путей на улице Привокзальной, рассказали 23 июля в Службе единого заказа городского хозяйства.

Водителей просят быть внимательнее.

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Вот Так

Уважаемые журналисты, а не хотите проверить региональное управление Роспотребнадзора на коррупционную составляющую? Пруда на Нижней Вырки не существует. Как они его проверяют из года в год и как в нём можно, соответственно, купаться?

...
Общество
В Калуге разрешили купаться в семи водоемах
16:24 сегодня
2 1426
maks17

Вся улица Мичурина такая же, еще даже хуже

...
Авто и транспорт
Дорога развалилась в центре Калуги
14:40 сегодня
2 2332
Василёк

какая чудесная архитектура ! Тоже комовский проект ?

...
Спорт
В Калуге крытый футбольный манеж достроят до конца года
13:15 сегодня
1 481
Василёк

неужели только там ? 😮

...
Авто и транспорт
Дорога развалилась в центре Калуги
13:14 сегодня
2 2332
Андрей Ермишин

А где река Песочня? Может пруд Лаврово-Песочня?

...
Общество
В Калуге разрешили купаться в семи водоемах
11:43 сегодня
2 1426
sozimov2016

Когда смотрю на вывески арендаторов мелких магазинчиков, то понимаю что у людей с таким представлением о дизайне вывесок я мебель заказывать не хочу. Все вывески выглядят клочками разных цветов, шрифтов, размеров. Кошмар дизайнера. А это главная площадь города между прочим.

...
Авто и транспорт
Новую плитку укладывают на площади Победы в Калуге
07:22 сегодня
1 1360
Василёк

а что если нет ? денисов с шапшой будет сам доделывать, а потом в отставку уйдет ?

...
Авто и транспорт
Площадь Победы в Калуге пообещали отремонтировать до конца лета
23:30 22.07
2 1323
Н.Влюбчивый

Денисов недавно вспоминал, что ему не хватает 50 миллионов для выпиливания уничтоженных деревьев в города. Вот он источник озеленения. Всем причастным к воровству двуручную пилу в руки и пускай отрабатывают украденное.

...
Криминал
На рекультивации полигона ТБО в Калуге украли 50 миллионов, арестованы три человека
21:40 22.07
1 1699
VGA

Развели обсуждение, а в статье всего лишь выбросили уточнение: первым русским правителем из династии Романовых

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
19:34 22.07
5 5177
ILR

Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна.

...
Общество
Калужский портал KP40 полностью обновился впервые за 10 лет
19:06 22.07
35 11059
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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