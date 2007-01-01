Новые запрещающие дорожные знаки установили в Калуге
Остановку запретили у конечной остановки на улице Вишневского.
Также остановку грузовиков запретили вдоль платформы железнодорожных путей на улице Привокзальной, рассказали 23 июля в Службе единого заказа городского хозяйства.
Водителей просят быть внимательнее.
Лента комментариев
ILR
Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна....
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