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Новость дня Авто и транспорт

В центре Калуги отключат светофоры

Дмитрий Ивьев
16:38 сегодня
0 371
Фото: горуправа Калуги.
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Это связано с работами по созданию интеллектуальной транспортной системы, сообщили 23 июля в управлении городского хозяйства.

  • 25 и 26 июля с 22:00 до 6:00 не будут работать светофоры на перекрестке Ленина-Баррикад.
  • 27 и 28 июля с 22:00 до 6:00 – на перекрестке Ленина-Суворова.
  • 29 и 30 июля с 22:00 до 6:00 – на перекрестке Ленина-Дзержинского-Луначарского.

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