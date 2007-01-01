В центре Калуги отключат светофоры
Это связано с работами по созданию интеллектуальной транспортной системы, сообщили 23 июля в управлении городского хозяйства.
- 25 и 26 июля с 22:00 до 6:00 не будут работать светофоры на перекрестке Ленина-Баррикад.
- 27 и 28 июля с 22:00 до 6:00 – на перекрестке Ленина-Суворова.
- 29 и 30 июля с 22:00 до 6:00 – на перекрестке Ленина-Дзержинского-Луначарского.
Лента комментариев
ILR
Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна....
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