Из Калуги собираются открыть авиарейсы в Стамбул, Киров и Великий Устюг

Сейчас идут переговоры с авиакомпаниями, сообщил в понедельник, 22 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В Турцию калужане могут полететь уже осенью.

Глава региона провел рабочую встречу с руководителем аэропорта Салаватом Кутушевым.

- Видел жалобы пассажиров по поводу задержки или отмены рейсов. Салават Кутушев пояснил, что это связано с логистическими трудностями доставки запчастей для воздушных судов. Команда аэропорта совместно с авиаперевозчиками работает над ее решением, - рассказал Шапша.

Ожидается, что пассажиропоток за этот год вырастет более чем на 40% и составит порядка 170 тысяч человек.