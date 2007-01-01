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Новость дня Авто и транспорт

Новую плитку укладывают на площади Победы в Калуге

Работы ведутся на участке между улицами Кирова и Разина.
Дмитрий Ивьев
19:30 сегодня
0 387
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В понедельник, 22 июля, на планерке в городской управе заявили, что ремонт останавливался из-за того, что в конце июня проходило шествие выпускников.

На данный момент на проезжей части уложен нижний слой асфальта.

В ближайших планах подрядчика установить бордюры с внутренней и внешней стороны кольца площади. Потом положат верхний слой асфальта, а затем будут доделывать тротуары.

По информации чиновников, все должно быть готово к 1 сентября. Хотя изначально подрядчик брал на себя обязательства завершить работы до 1 августа. С ним будет вестись претензионная работа.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кстати Михаил Федорович был третьим выборным царем в истории России, но в отличие от царей Бориса Годунова и Василия Шуйского, новый государь был принят народом как законный преемник прежней династии.

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4 4924
amorph

нужно больше светофоров😡

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1 832
Darth Vader

в деревне Гадюкино - дожди...

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Жители Козельска возмутились качеством новой зоны отдыха
11:55 сегодня
1 3635
Бешеный Кузнечик

Ну с Грозным там еще можно попробовать приплести тему, что он Рюрикович, то есть варяжского роду. Но вот Годунова почему лишили тогда звания первого русского царя, непонятно.

...
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22 июля родился первый русский царь
09:41 сегодня
4 4924
Андрей Ермишин

Иван Васильевич был венчан на царство 16 января 1547 года в возрасте 16 лет. Впервые в истории на русском престоле оказался правитель, принявший титул царя, а не только великого князя.

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08:57 сегодня
4 4924
Н.Влюбчивый

И вот еще, что городом управляют выпускники педа, а у них знаний ноль.

...
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19:52 21.07
3 2407
kaluga2

Язычество кондовое. Бабушки наивные.

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19:22 21.07
1 1381
VGA

Ничего это не изменит. Автобус должен остановиться на "своей" остановке, а для этого проехать по средней полосе мимо стоящего транспорта.

...
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Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
19:13 21.07
4 5512
Н.Влюбчивый

50 миллионов рублей.

...
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Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
19:12 21.07
3 2407
RudeBoy

Они только нормальные здоровые деревья могут пилить.

...
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Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
17:27 21.07
3 2407
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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