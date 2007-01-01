Новую плитку укладывают на площади Победы в Калуге

Работы ведутся на участке между улицами Кирова и Разина.

В понедельник, 22 июля, на планерке в городской управе заявили, что ремонт останавливался из-за того, что в конце июня проходило шествие выпускников.

На данный момент на проезжей части уложен нижний слой асфальта.

В ближайших планах подрядчика установить бордюры с внутренней и внешней стороны кольца площади. Потом положат верхний слой асфальта, а затем будут доделывать тротуары.

По информации чиновников, все должно быть готово к 1 сентября. Хотя изначально подрядчик брал на себя обязательства завершить работы до 1 августа. С ним будет вестись претензионная работа.