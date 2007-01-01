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Новость дня Авто и транспорт

Новый светофор просят установить на дороге Калуга – Медынь

Такую просьбу опубликовала на странице губернатора одна из жительниц села Льва Толстого.
Дмитрий Ивьев
14:36 сегодня
1 530
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Она просит обезопасить пешеходный переход у дома №11 на улице Пушкина.

Там действует ограничение скорости 40 км/ч, но многие водители, двигаясь со стороны Калуги, едут быстрее.

- На этом переходе только зебра и знак, он не оборудован светофором, а здесь машины заезжают на главную улицу села с трассы на приличной скорости, переходить дорогу страшно, здесь ходят дети в школу, пожилые люди, т. к. эта улица делит село на две части, здесь же основная часть магазинов, переходить приходится постоянно, - пояснила женщина. - Много раз наблюдала, как водители тормозят в последний момент, уже на зебре, просматривается перекрёсток с трассы плохо, так как в горку.

В министерстве транспорта Калужской области ответили, что в течение двух недель специалисты выедут в село, чтобы проверить ситуацию.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кстати Михаил Федорович был третьим выборным царем в истории России, но в отличие от царей Бориса Годунова и Василия Шуйского, новый государь был принят народом как законный преемник прежней династии.

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
15:06 сегодня
4 4860
amorph

нужно больше светофоров😡

...
Авто и транспорт
Новый светофор просят установить на дороге Калуга – Медынь
15:00 сегодня
1 515
Darth Vader

в деревне Гадюкино - дожди...

...
Благоустройство
Жители Козельска возмутились качеством новой зоны отдыха
11:55 сегодня
1 3381
Бешеный Кузнечик

Ну с Грозным там еще можно попробовать приплести тему, что он Рюрикович, то есть варяжского роду. Но вот Годунова почему лишили тогда звания первого русского царя, непонятно.

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
09:41 сегодня
4 4860
Андрей Ермишин

Иван Васильевич был венчан на царство 16 января 1547 года в возрасте 16 лет. Впервые в истории на русском престоле оказался правитель, принявший титул царя, а не только великого князя.

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
08:57 сегодня
4 4860
Н.Влюбчивый

И вот еще, что городом управляют выпускники педа, а у них знаний ноль.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
19:52 21.07
3 2240
kaluga2

Язычество кондовое. Бабушки наивные.

...
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В Калуге рассказали об энергетически сильных точках года и что связывает ученого Александра Чижевского с Хлудневской игрушкой
19:22 21.07
1 1208
VGA

Ничего это не изменит. Автобус должен остановиться на "своей" остановке, а для этого проехать по средней полосе мимо стоящего транспорта.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
19:13 21.07
4 5283
Н.Влюбчивый

50 миллионов рублей.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
19:12 21.07
3 2240
RudeBoy

Они только нормальные здоровые деревья могут пилить.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
17:27 21.07
3 2240
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Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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