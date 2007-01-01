Новый светофор просят установить на дороге Калуга – Медынь

Такую просьбу опубликовала на странице губернатора одна из жительниц села Льва Толстого.

Она просит обезопасить пешеходный переход у дома №11 на улице Пушкина.

Там действует ограничение скорости 40 км/ч, но многие водители, двигаясь со стороны Калуги, едут быстрее.

- На этом переходе только зебра и знак, он не оборудован светофором, а здесь машины заезжают на главную улицу села с трассы на приличной скорости, переходить дорогу страшно, здесь ходят дети в школу, пожилые люди, т. к. эта улица делит село на две части, здесь же основная часть магазинов, переходить приходится постоянно, - пояснила женщина. - Много раз наблюдала, как водители тормозят в последний момент, уже на зебре, просматривается перекрёсток с трассы плохо, так как в горку.

В министерстве транспорта Калужской области ответили, что в течение двух недель специалисты выедут в село, чтобы проверить ситуацию.