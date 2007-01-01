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Авто и транспорт

Площадь Победы в Калуге пообещали отремонтировать до конца лета

В понедельник, 22 июля, на заседании правительства региона городской голова Дмитрий Денисов объяснил отставание от графика.
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
0 275
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Напомним, подрядчик должен был выполнить все до 1 августа.

По словам чиновника, ремонт затянулся в связи с проведением городских мероприятий.

Теперь работы обещают выполнить до конца последнего летнего месяца.

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Лента комментариев
Darth Vader

в деревне Гадюкино - дожди...

...
Благоустройство
Жители Козельска возмутились качеством новой зоны отдыха
11:55 сегодня
1 3113
Бешеный Кузнечик

Ну с Грозным там еще можно попробовать приплести тему, что он Рюрикович, то есть варяжского роду. Но вот Годунова почему лишили тогда звания первого русского царя, непонятно.

...
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22 июля родился первый русский царь
09:41 сегодня
3 4755
Андрей Ермишин

Иван Васильевич был венчан на царство 16 января 1547 года в возрасте 16 лет. Впервые в истории на русском престоле оказался правитель, принявший титул царя, а не только великого князя.

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22 июля родился первый русский царь
08:57 сегодня
3 4755
kaluga2

Язычество кондовое. Бабушки наивные.

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19:22 21.07
1 1007
VGA

Ничего это не изменит. Автобус должен остановиться на "своей" остановке, а для этого проехать по средней полосе мимо стоящего транспорта.

...
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Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
19:13 21.07
4 4995
Н.Влюбчивый

50 миллионов рублей.

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19:12 21.07
2 2051
RudeBoy

Они только нормальные здоровые деревья могут пилить.

...
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17:27 21.07
2 2051
rick

Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
14:09 21.07
4 4995
mik27

На поле свободы нет свободы.

...
Криминал
Поджигатель военкомата в Калуге заключен под стражу
13:30 21.07
1 1399
razum

Это нечего не меняет , нужно наладить режим светофора тогда,а ещё нужен альтернативный выезд из города,минуя центр..,.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
13:13 21.07
4 4995
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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