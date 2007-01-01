Площадь Победы в Калуге пообещали отремонтировать до конца лета
В понедельник, 22 июля, на заседании правительства региона городской голова Дмитрий Денисов объяснил отставание от графика.
Напомним, подрядчик должен был выполнить все до 1 августа.
По словам чиновника, ремонт затянулся в связи с проведением городских мероприятий.
Теперь работы обещают выполнить до конца последнего летнего месяца.
Лента комментариев
rick
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....
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