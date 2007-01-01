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Площадь Победы в Калуге пообещали отремонтировать до конца лета

Дмитрий Ивьев

В понедельник, 22 июля, на заседании правительства региона городской голова Дмитрий Денисов объяснил отставание от графика.

Дмитрий Ивьев 275 Читайте KP40.RU: