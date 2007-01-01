Дорожные камеры зафиксировали за неделю 63 225 нарушений
Статистика за период 12 июля по 18 июля.
Чаще всего водители превышали скорость – 43 641 раз.
12 816 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.
5 654 раза автолюбители нарушили правила проезда перекрестков.
111 раз калужане не пропустили пешеходов.
613 человек выехали на встречную полосу.
70 раз водители парковались в запрещенном месте.
320 человек попали на камеру во время движения по обочине.
Лента комментариев
rick
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....
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