Дорожные камеры зафиксировали за неделю 63 225 нарушений

Статистика за период 12 июля по 18 июля.

Чаще всего водители превышали скорость – 43 641 раз.

12 816 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

5 654 раза автолюбители нарушили правила проезда перекрестков.

111 раз калужане не пропустили пешеходов.

613 человек выехали на встречную полосу.

70 раз водители парковались в запрещенном месте.

320 человек попали на камеру во время движения по обочине.