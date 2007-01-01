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Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова

Дмитрий Ивьев

Некоторые из водителей хотят, чтобы на перекрестке с Рылеева при движении в сторону сквера Мира разрешили ехать прямо по левой полосе.

Дмитрий Ивьев 591 Читайте KP40.RU: