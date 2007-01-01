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Авто и транспорт

Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова

Некоторые из водителей хотят, чтобы на перекрестке с Рылеева при движении в сторону сквера Мира разрешили ехать прямо по левой полосе.
Дмитрий Ивьев
17:40 сегодня
0 591
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- Там скапливается постоянная пробка, все перестраиваются в средний ряд, - говорится в жалобе калужанки на странице губернатора.

В городской управе на это ответили, что вносить изменения в схему организации движения не планируется. Но свои предложения можно отправлять в управление городского хозяйства.

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Лента комментариев
Сталкер

С этим понятно, его теперь до конца жизни будут сношать и сушить, в местах не столь отдаленных. С остальными то чего? Беспредел остался, или надо чтобы Шапшу и Денисова ежедневно при выходе на улицу самокатчики сбивали, так может поймут?

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Почему автобусы по маршруту N8 не соблюдают интервалы движения. Мне как пенсионеру иногда часами приходится дожидаться льготного автобуса при заявленном интервале движения 20 минут.

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Все дело в том, что Калугой и областью, управляют бездельники из различных педов, некоторых из них и лучшими назначают.

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12:12 сегодня
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ILR

И ещё в добавок одно позорище города - участок, всего наверное метров 200, улица Билибина от Московской площади до Ленина. Машины едут по встречке и виляют как по серпантину на горной дороге - ДТП уже там были.

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Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
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7 2105
VGA

Провал в каждой новости. Огарева, Герцена, водохранилище, площадь Победы, мост через Оку. Открытие ТЮЗа провалилось. Ждем провала на Синих мостах.

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Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
21:25 19.07
7 2105
ecilop

"форумы", "фестивали", "рейтинги","компитенции"- может всё-таки занятся реальным делом (работой)???????

...
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На форуме в Калуге обсудили роль экологического сообщества в восстановлении экосистем
21:19 19.07
1 983
lizette

Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне.

...
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20:11 19.07
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я думаю что всю нашу думу,включая губернатора или кто он,надо уволить к чертовой мат...

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19:52 19.07
7 2105
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