Авария остановила движение на улице Московской в Калуге
Днем в пятницу, 19 июля, пробка растянулась почти на три километра – от путепровода до Московской площади.
Авария произошла в районе завода по производству двигателей.
Фото с места происшествия выложили в сообществе «Калуга ДТП».
Точные обстоятельства устанавливаются.
Лента комментариев
nikol
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....
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