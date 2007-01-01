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Авто и транспорт

Авария остановила движение на улице Московской в Калуге

Днем в пятницу, 19 июля, пробка растянулась почти на три километра – от путепровода до Московской площади.
Дмитрий Ивьев
14:40 сегодня
0 542
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Авария произошла в районе завода по производству двигателей.

Фото с места происшествия выложили в сообществе «Калуга ДТП».

Точные обстоятельства устанавливаются.

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Лента комментариев
Bungee

Надо заставить г-д Денисова вместе с Шапшой так корячится в эту лестницу, как этот пацан!

...
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mrTJohn

Незнаю уместно ли, но "Горько"! 🤑

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mason

Там такая колейность, что не мудрено.

...
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1 931
nikol

Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью.

...
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Вопрос в управлению Калужского троллейбуса.
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VGA

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2 7608
Виталий Гераськин

Полностью поддерживаю, даже с сыном 3,5 года не пустили на 10 минут просто мячик покатать, хотя на поле ни души.

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19:53 18.07
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mik27

брат на брата

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Н.Влюбчивый

Как только гнилая власть выпилит гнилые деревья во всем городе и посадит новые тогда заживем.

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15:48 18.07
6 4242
VGA

Скорее всего это оса наездник. Она в дереве не живет и деревом не питается, поэтому ядом не травится. Откладывает яйца в личинки жуков-древоточцев, т.е. избавляет сруб от вредителей.

...
Калуга
Муха-древоточец
13:53 18.07
1 1236
mrTJohn

Надо запретить ходить на четвереньках, камеру поставить и штрафовать. Не благодарите.

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:43 18.07
2 1442
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