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Авария остановила движение на улице Московской в Калуге

Дмитрий Ивьев

Днем в пятницу, 19 июля, пробка растянулась почти на три километра – от путепровода до Московской площади.

Дмитрий Ивьев 542 Читайте KP40.RU: