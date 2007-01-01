Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
Подрядчик должен был доделать всё к 1 июля, однако работы не выполнены до сих пор.
В пятницу, 19 июля, о проведении проверки сообщила прокуратура Калужской области.
В ведомстве пояснили, что контракт с подрядчиком городские власти заключили еще в октябре прошлого года. Общая стоимость – 51 миллион рублей.
По данным прокуратуры, общая стоимость неисполненных обязательств составляет более 32 миллионов рублей.
На руководителя фирмы-подрядчика завели административное дело.
Лента комментариев
nikol
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....
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