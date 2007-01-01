Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге

Подрядчик должен был доделать всё к 1 июля, однако работы не выполнены до сих пор.

В пятницу, 19 июля, о проведении проверки сообщила прокуратура Калужской области.

В ведомстве пояснили, что контракт с подрядчиком городские власти заключили еще в октябре прошлого года. Общая стоимость – 51 миллион рублей.

По данным прокуратуры, общая стоимость неисполненных обязательств составляет более 32 миллионов рублей.

На руководителя фирмы-подрядчика завели административное дело.