+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
Новость дня Авто и транспорт

Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге

Подрядчик должен был доделать всё к 1 июля, однако работы не выполнены до сих пор.
Дмитрий Ивьев
14:43 сегодня
0 591
Читайте KP40.RU:

В пятницу, 19 июля, о проведении проверки сообщила прокуратура Калужской области.

В ведомстве пояснили, что контракт с подрядчиком городские власти заключили еще в октябре прошлого года. Общая стоимость – 51 миллион рублей.

По данным прокуратуры, общая стоимость неисполненных обязательств составляет более 32 миллионов рублей.

На руководителя фирмы-подрядчика завели административное дело.

Новости по тегу
дороги авто
Лента настроения
14 оценили
7%
0%
29%
21%
7%
36%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Bungee

Надо заставить г-д Денисова вместе с Шапшой так корячится в эту лестницу, как этот пацан!

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:05 сегодня
2 1442
mrTJohn

Незнаю уместно ли, но "Горько"! 🤑

...
Общество
В Калуге назначен новый заместитель городского головы
10:22 сегодня
1 1929
mason

Там такая колейность, что не мудрено.

...
Происшествия
В Калуге «Шкода» ночью вылетела в кювет
09:27 сегодня
1 931
nikol

Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью.

...
Калуга
Вопрос в управлению Калужского троллейбуса.
08:41 сегодня
1 2966
VGA

...
Общество
18 июля стало известно, что швейцарские сыровары производили сыр в Калужской области
19:58 18.07
2 7608
Виталий Гераськин

Полностью поддерживаю, даже с сыном 3,5 года не пустили на 10 минут просто мячик покатать, хотя на поле ни души.

...
Общее
Футбольное поле в сквере Волкова
19:53 18.07
1 3058
mik27

брат на брата

...
Криминал
Житель Калужской области пытался убить брата
17:33 18.07
1 968
Н.Влюбчивый

Как только гнилая власть выпилит гнилые деревья во всем городе и посадит новые тогда заживем.

...
Общество
Калуга вошла в ТОП-5 рейтинга качества жизни
15:48 18.07
6 4242
VGA

Скорее всего это оса наездник. Она в дереве не живет и деревом не питается, поэтому ядом не травится. Откладывает яйца в личинки жуков-древоточцев, т.е. избавляет сруб от вредителей.

...
Калуга
Муха-древоточец
13:53 18.07
1 1236
mrTJohn

Надо запретить ходить на четвереньках, камеру поставить и штрафовать. Не благодарите.

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:43 18.07
2 1442
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IlEvTWVPMVhoYTd2MVJDWWhveTBjanc9PSIsInZhbHVlIjoid1JuS21uRDlkbEFOM2dVck93dFc4WWQxS1RHcW13Mlo3bWdVRTZkWHpDenpIMWVBYjkxc3hlSGZ3V2hIRlpXNDY4VWcyU21sbXBjaW5Sd0p0bk9SUTQvVWFjTVdPa3FHUHRQQ2xZTjdjSnl0RG8wZ1Q1RmFRNmcxSGZYeUxlUEdIS0FXYTdleGg3WWN0aHRvZFVHVmtnbVNDWVo1dHlFNDltWTBsanV3UVdrQVhFZlpGSVF6SGE3d0VrZlpKQWJZcXFVdzNKb1lIdW5OSGZsT3RWVWZ1RW9Oa04xRVNVUVN3RkJNMFdJbTQrZ25qSmgxUXBtcFRFMkwvOG4zOWowQTl0cVdIcEF2K0loSHM3SURoeTR0ZC9ETDFZd0pvRW5VOWdDZDdNVmxIbDMzZXlFa0hlMndYTFRwbHI2WTBtVzJWaW9GeUZGMEUrSnYwWXU3ZE9KYU5KTUJoTnY2bFRPNGl4NlhhWGJNR1NvbVlzVUlyRVdOdGkrWnV2TVBwMFZoUVBsT2VxZDVkZ2ZzMEdVTHp0M3pPL2hKWXpVTldaeDJYVkZEZzJlbEczV2Q1bWVzaHJ0UVNyaE1jZ1RsWWpJbHo3V3RzVy9BMFhZeTJyTk1Kc0EwUTg3VVlNK1NPdWU4QkQrV3h4NkltWStwUFkzdG42VWxpcktRV2FzbE5lY0hiWkkzUEd0V1EvbXRQTXFJbzRCdmVBSndiUVhjOXh4S1lnWVdIL3dBRFI0RzEyNXQ5YWtWUWQ4akwza2RQQThNVnMrM3pFajBSb0JuREtURnhFY2VyQlFHL1hEUWtmSnhkVmVENEVmRGhUdjdseXp4QU9OOVRYZldWbm4yZGc2ZyIsIm1hYyI6IjI4ZjYzOGU2NzI1MzQwODdhYzUyOWNiYjA1MjE4YmUyYWRjMzAyOTg4MTUzYzFhMTNmYjUwNjlkNzE0Mzc1MGQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ikp4VElaUjFqWmZMemk0UHZrNDVMK2c9PSIsInZhbHVlIjoiRW1CRno2N1lsQnIydy9pQko2NHFvZ08wRVY1ZTM1ZThnZVpPejJvbkNKbU10TCszR04rWS9WdTBUbUoxTDJuRktldCt2dnFaSWZ4OVVWSkwvbnpWeSsxcittVnFlZy81VXViWWFYVjFvZjM5cXJtNWlzaWRZREd2Ym9UblllZm84OUMzK2V1eGY5TGNRVEx5SFh5SDdYRi8xMTdyQU1DMWxSSWwwdklLMzA0bVZMNkhBbEl4WTgyZExmQ0tWYmhvenhxb2JpRzdyQVQxMnpXbndnVER1djVScXNueXNmVk15OURKVDNpcDdveGxadGVVbU11cGVGME5QM01LZlU1V1RLRkdscDFlMjhUTFgzTG11amxmY3VMZmI1VFdWRSszOEtnUm96V2txdklKUWFCMG1IR0JIM25OMEpDREJLbStMS0pUNnczcnh4Z0JhMDhiWGxpdnFPZGc3YVhEZkI3UTFjamJTTlBDNEIzZWdyUTg4Y3FWdWIxL3M0aG4yM0NkQ2dBUVJRQ1YvcGZDNXA2ZU1VajU5azlGUDVScyt6NElGdmt1UUw5K1JyVHJ2S29xWjhIUDJzR1FlSDBUbW9MTSIsIm1hYyI6ImRlMmMyNTk1ZjJmZDAyZTc5OGVjNzg3NmZkZDVkODk4YjY3ZjNlNmQyMTljYjFmMjdmNGJmOTRjMTY1OWUwNGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+