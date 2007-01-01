Знаки ограничения скорости установили в Калуге

Быстрее 40 километров в час теперь нельзя ехать по улице Набережной, сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства.

Такие же знаки появились на перекрестке улицы Садовой и переулка Лаврентьевского, на улице Нижнесадовой в районе примыкания переулка Нижнесадового, а также у дома №113 по улице Нижнесадовой.

Водителей просят быть внимательнее на этих участках.