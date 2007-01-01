Что сейчас творится на стройке Синих мостов в Калуге
В среду, 17 июля, о ходе работ рассказал городской голова Дмитрий Денисов.
По его словам, с каждым днём открытие Синих мостов всё ближе.
На улице Глаголева подготовили траншеи под защиту водовода. Параллельно рабочие проведут устройство ливневой канализации.
Основные работы по насыпи полотна выполнены на 95%. Сейчас завершается устройство подходов к путепроводу.
- Остаётся устройство «сетки» и щебеночного основания, - пояснил чиновник.
Также рабочие демонтируют существующие конструкции. Осталось разобрать около 60 метров.
Ранее заявлялось, что открыть проезд по Синим мостам должны в августе.
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