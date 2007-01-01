Ремонт площади Победы в Калуге оказался на грани провала
Работы должны быть выполнены до 1 августа, но техники подрядчика на объекте нет уже не первый месяц.
Во вторник, 16 июля, прокуратура Калужской области сообщила, что представителю компании объявлено предостережение.
Городская управа подписала контракт с подрядчиком еще 1 марта. Стоимость работ – более 52 миллионов рублей.
Сейчас прокуратура полагает, что рабочие могут сорвать сроки.
Напомним, в начале лета городская управа объясняла задержку тем, что разрабатывается документация на ремонт тротуара и остановок.
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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
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