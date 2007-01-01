В Калужской области камеры за неделю зафиксировали 54 792 нарушения ПДД
Новые данные в понедельник, 15 июля, опубликовал региональный Минтранс.
Калужане 39 670 раз превышали скорость, 8519 - не пристегивались ремнями безопасности, 5306 - нарушали правила проезда перекрестков.
Также 515 раз водители выезжали на встречную полосу в запретном месте, 428 раз останавливались и парковались в запрещенных местах, 249 раз попали на камеру во время движения по обочине и 105 раз не пропустили пешеходов.
Из сообщения за 2022г. Хлебозаводам Калужской области будет компенсирована часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий - при условии, что они возьмут на себя обязательства не повышать цены на продукцию. На поддержку этого сектора экономики России из федерального бюджета выделяется 2,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства....