В Калуге оштрафовали четырех электросамокатчиков

Инспекторы дежурили на улице, где движение такого транспорта запрещено, рассказали 15 июля в полиции.

Также в ходе рейда попались и другие нарушители: пять водителей не пропустили пешеходов, один пешеход сам шел не там, где можно, а еще один автомобилист припарковался у перехода.

За первые полгода в Калуге в авариях с электросамокатами пострадали 16 человек.