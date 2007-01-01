В Калуге ограничат движение на набережной Яченского водохранилища

Об этом сообщили в пресс-службе горуправы.

Уже в эту субботу в областном центре пройдет фестиваль уличного искусства «Переход». В связи с этим перекроют несколько участков дороги на набережной.

С 9:00 часов 11 июля до 11:00 14 июля нельзя будет проехать на набережной Яченского водохранилища (Вертолетная площадка), 13 июля движение на этом участке будет закрыто с 08:00.

С 08:00 до 13.00 13 июля проезд закроют от улицы Калуга-Бор до Лаврентьевского переулка.

С 08:00 до 23.00 13 июля перекроют движение от улицы Калуга-Бор до улицы Космонавта Волкова.

Будьте внимательны и выбирайте заранее пути объезда.