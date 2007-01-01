В Калуге ограничат движение на набережной Яченского водохранилища
Уже в эту субботу в областном центре пройдет фестиваль уличного искусства «Переход». В связи с этим перекроют несколько участков дороги на набережной.
С 9:00 часов 11 июля до 11:00 14 июля нельзя будет проехать на набережной Яченского водохранилища (Вертолетная площадка), 13 июля движение на этом участке будет закрыто с 08:00.
С 08:00 до 13.00 13 июля проезд закроют от улицы Калуга-Бор до Лаврентьевского переулка.
С 08:00 до 23.00 13 июля перекроют движение от улицы Калуга-Бор до улицы Космонавта Волкова.
Будьте внимательны и выбирайте заранее пути объезда.
Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо....
Вернётся откуда? -"два года исправительных работ" это улицы подметать или другие не квалифицированные работы. А права на вождение автомобиля, на каком основании? Ни ГИБДД ни при задержании экспертизы не проводили и от проверки на предмет алкоголя он не отказывался. Может просто возбуждён был? А со слов "терпилы" не аргумент!...