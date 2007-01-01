На бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге рабочие только готовятся к запуску серийного производства

Сообщения о том, что оно уже стартовало, оказались слегка преждевременными.

В понедельник, 8 июля, федеральные средства массовой информации сообщили о запуске серийного производства на бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге. Ссылались на слова главы Минпромторга Антона Алиханова.

- Там уже началось производство, насколько мы общались с губернатором, - сказал он. Далее слова были трактованы так, будто запуск серийной сборки уже состоялся.

Однако на самом деле этого еще не случилось. Сейчас, как сообщил нам глава первичной профсоюзной организации АСМ Александр Абросимов, работники только осваивают новую технологию сборки.

- Ну вы же понимаете, такое большое предприятие не может по щелчку пальца начать работу. Сейчас идет подготовка к запуску производства, отлаживание процессов, которые предстоит выполнять, - рассказал Абросимов. - Грубо говоря, мы учимся заново работать. Сейчас идет подготовительный этап.

По последним данным, процесс стартует в августе.