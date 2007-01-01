В Калуге на текущей неделе поменяют кондиционеры в 20 автобусах
На еженедельной планерке городского головы обсудили вопрос, касающийся работы кондиционеров в общественном транспорте.
Заместитель директора УКТ Михаил Мирзоев рассказал, что представители завода, который поставил бракованные кондиционеры в Калугу, приедут в областной центр на этой неделе.
Также Мирзоев отметил, что производственный брак исправят в 20 автобусах в течение трех суток.
В 1732 году у Семена Антоновича и Веры Ивановны Хлюстиных родился сын, которого назвали Антоном. Потомок купеческой семьи из города Мосальска получил домашнее церковное образование. В молодости занимался поставками провианта и фуража для армии и накопил богатое состояние, благодаря чему был принят на интендантскую службу вахмистром в гусарский полк, несмотря на недворянское происхождение. Это не помешало полковому хозяйственнику дослужиться до звания секунд-майора, который по Уставу 1716 года являлся помощником подполковника и заведовал в полку строевой и караульной службой....