В Калуге на текущей неделе поменяют кондиционеры в 20 автобусах

До этого жители жаловались на духоту в общественном транспорте.

На еженедельной планерке городского головы обсудили вопрос, касающийся работы кондиционеров в общественном транспорте.

Заместитель директора УКТ Михаил Мирзоев рассказал, что представители завода, который поставил бракованные кондиционеры в Калугу, приедут в областной центр на этой неделе.

Также Мирзоев отметил, что производственный брак исправят в 20 автобусах в течение трех суток.