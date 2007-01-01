Следственный комитет начал проверку о ненадлежащем состоянии дороги в деревне Калужской области

Процессуальное решение примут по окончании проверки.

Ранее мы писали, что 93-летнюю жительницу деревни Хлопово Калужской области погрузили в ковш трактора и везли до машины скорой помощи по размытой дороге.

В понедельник, 8 июля, следственный комитет сообщил о проведении проверки по указанному факту.

- Организована процессуальная проверка по материалам, опубликованным в соцмедиа, о непринятии администрацией Бабынинского района мер по приведению дороги в деревне в надлежащее состояние, - говорится в сообщении.

Местные жители говорили, что администрация не реагировала на жалобы на отсутствие дороги в деревне.

По результатам проверки примут процессуальное решение.