Камеры зафиксировали за неделю 68 193 нарушений ПДД

С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?

3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%) Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам

145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%) Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!

10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%) Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.

15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%) Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.

4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%) Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.