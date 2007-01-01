Камеры зафиксировали за неделю 68 193 нарушений ПДД
Традиционно лидирует превышение скорости – 39 616 раз.
10 183 калужан проигнорировали ремни безопасности.
6 462 водителя с нарушением проехали перекрестки.
9 179 человек выехали на встречную полосу.
162 раза автомобилисты не пропустили пешеходов.
295 водителей припарковались в запрещенном месте.
224 - попали на камеру во время движения по обочине.
Если речь о той части склона, где расположена лестница от главного входа старого музея вниз на склон, то наклоненные деревья и трещина на обочине дороги там давно, со времен первых оползней. Но там уже не территория музея, поэтому на тот участок склона пока забили. Когда доползет до будки КПП второй очереди музея, тогда зашевелятся ))...
В октябре 2022 года в Патриаршем дворце Московского Кремля проходила выставка, посвященная жизни и деятельности Георгия Чичерина, первого наркома по иностранным делам Советского Союза. Подборка артефактов и цитат наркома представила его человеком артистичным, не чуждым иронии и гедонизма, каким он и был на самом деле....