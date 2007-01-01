В Калуге изменится маршрут 76 автобуса

Жители "старого" Правобережья обратились к городским властям с просьбой вернуть у маршрута №4 конечную остановку. Раньше она находилась на улице Генерала Попова, 20.

Заместитель городского головы Калуги Александр Серяков на еженедельной планерке рассказал, что с 15 августа маршрут №76 будет ходить от Площади Победы до улицы Генерала Попова,20. Маршрут №4 решили не трогать для комфорта жителей микрорайонов. Автобусы так и будут ходить до Веснушек.

С сентября на 29 маршрут добавят еще 5 дополнительных автобусов. Окончательное решение по изменениям в расписании автобусных маршрутов примут на заседании ТОС.