В Калуге изменится маршрут 76 автобуса
Жители "старого" Правобережья обратились к городским властям с просьбой вернуть у маршрута №4 конечную остановку. Раньше она находилась на улице Генерала Попова, 20.
Заместитель городского головы Калуги Александр Серяков на еженедельной планерке рассказал, что с 15 августа маршрут №76 будет ходить от Площади Победы до улицы Генерала Попова,20. Маршрут №4 решили не трогать для комфорта жителей микрорайонов. Автобусы так и будут ходить до Веснушек.
С сентября на 29 маршрут добавят еще 5 дополнительных автобусов. Окончательное решение по изменениям в расписании автобусных маршрутов примут на заседании ТОС.
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