В Калужской области починили дорогу от деревни до склада ГСМ
В среду, 7 июля, транспортное ведомство рассказало о завершении процедуры общественной приемки работ по ремонту 500 метров дороги от деревни Воробьево Малоярославецкого района до склада горюче-смазочных материалов.
В числе прочих в работе комиссии принимали участие представители народного фронта, депутат заксобрания, представители минтранса.
Помимо ремонта дорожного полотна, на участке дороги заменили водопропускные трубы, устранили пучинообразования, установили водоотвод и укрепили обочины щебнем.
денисов, три года назад, когда благоустроил чудеснейшую набережную, на которую теперь зайти и ее же упоминать стесняется, забыл заблаговременно там знаки запретов повесить, как против самокатов. А то глупые люди не понимают, что пляж оказывается для того, чтобы там нельзя было купаться. А "чудесный променад" уже каракулями всякими расчирикали вандалы....