Из Калуги пустят рейс на родину Деда Мороза
Новость о новом рейсе из калужского аэропорта вечером вторника, 2 июля, сообщил министр культуры Калужской области Павел Суслов.
- Будут выполняться эксклюзивные прямые рейсы в резиденцию Деда Мороза, которая находится в Великом Устюге, - сообщил Суслов. - Полёт займёт всего полтора часа, так что это прекрасная возможность отправиться в незабываемое путешествие в мир сказки и волшебства.
Полеты будет осуществлять компания «Северсталь Авиа». Время запуска рейсов и их количество будут озвучены позже.
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