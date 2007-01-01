Из Калуги пустят рейс на родину Деда Мороза

Достигнута договоренность о полетах в Великий Устюг.

Новость о новом рейсе из калужского аэропорта вечером вторника, 2 июля, сообщил министр культуры Калужской области Павел Суслов.

- Будут выполняться эксклюзивные прямые рейсы в резиденцию Деда Мороза, которая находится в Великом Устюге, - сообщил Суслов. - Полёт займёт всего полтора часа, так что это прекрасная возможность отправиться в незабываемое путешествие в мир сказки и волшебства.

Полеты будет осуществлять компания «Северсталь Авиа». Время запуска рейсов и их количество будут озвучены позже.