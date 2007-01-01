У 15% новых автобусов Калуги не работают кондиционеры
Во вторник, 2 июля, замдиректора управления Калужского троллейбуса Михаил Мирзоев рассказал, что все неработающие кондиционеры на новых автобусах будут заменены за счет производителя.
Мирзоев отметил, что всего в Калуге 135 из 550 автобусов оснащены кондиционерами, в 15% из них кондиционеры не работают.
- Все случаи являются гарантийными и будут устранены заводом-производителем, - сказал Михаил Мирзоев.
В то же время на маршрут выходят все автобусы с неисправными кондиционерами, но с открытыми люками и окнами.
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