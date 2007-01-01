Через неделю после Калуги проезд подорожает в Обнинске

Плата будет такой же, как и в областном центре.

В понедельник, 1 июля, на городской планерке в мэрии Обнинска было принято решение последовать примеру Калуги и поднять стоимость проезда на общественном транспорте.

Ровно через неделю после повышения в областном центре, с 8 июля, цена поездки в наукограде также составит 35 рублей.

При этом стоимость проездных билетов не изменится до 1 сентября. До этого числа будет вестись перерасчет.