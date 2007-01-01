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Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 60 944 нарушения
Новость дня Авто и транспорт

В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 60 944 нарушения

Статистика предоставлена с 21 по 27 июня.
Софья Фирсова
10:18 01.07
0 428
Читайте KP40.RU:

В понедельник об этом сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

Чаще всего водители превышали скорость – 40 944 раза.

4 225 водителей выехали на встречную полосу.

9 284 автолюбителя не пристегнулись ремнем безопасности.

5 741 калужанин нарушил правила проезда перекрестков.

819 человек не пропустили пешеходов.

338 раз калужане припарковались в запрещенном месте.

218 человек попали на камеру во время езды по обочине.

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Лента комментариев
amorph

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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best85

Просто ужас....Какое безобразие! Банку нужно предъявить......!

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08:53 01.07
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Question

Это пол беды что радиус мал, там весной, осенью да и зимой, образуется лёд в пограничной зоне где солнце не прогревает и падает тень от забора. Зимой там постоянно народ улетает на середину кольца. Практически через 1-2 метра откуда начинается забор постоянно образуется лёд в холодный период. Там даже крадучись на 20- 40 км/ч, очень стремно.

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mik27

На правом постоянно воняло. На жукова тоже.

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Meshootka

Уважаемая редакция! Уточните, что имеет в виду губернатор, когда в очередной раз заявляет о перезапуске завода? Население понимает это как начало его функционирования (запуск конвейера, выпуск готовой продукции), а губернатор его уже на протяжении года "перезапускает"... При этом завод ничего не производит.

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Александр KU

Наглое вранье!! Как и предыдущие года месяц будут запускать котельную из за аварий и е подготовки, а потом ещё два месяца доказывать что тепло не поступало, ведь у нас система работает только в одну сторону отжать отнять. А то что тепла не было это проблемы челеди.

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Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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Андрей Ермишин

Уже ни чего не увидим! Денисовское племя - главное прокукарекать а там хоть солнце не вставай!

...
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