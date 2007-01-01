В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 60 944 нарушения
В понедельник об этом сообщили в министерстве транспорта Калужской области.
Чаще всего водители превышали скорость – 40 944 раза.
4 225 водителей выехали на встречную полосу.
9 284 автолюбителя не пристегнулись ремнем безопасности.
5 741 калужанин нарушил правила проезда перекрестков.
819 человек не пропустили пешеходов.
338 раз калужане припарковались в запрещенном месте.
218 человек попали на камеру во время езды по обочине.
Это пол беды что радиус мал, там весной, осенью да и зимой, образуется лёд в пограничной зоне где солнце не прогревает и падает тень от забора. Зимой там постоянно народ улетает на середину кольца. Практически через 1-2 метра откуда начинается забор постоянно образуется лёд в холодный период. Там даже крадучись на 20- 40 км/ч, очень стремно....
Уважаемая редакция! Уточните, что имеет в виду губернатор, когда в очередной раз заявляет о перезапуске завода? Население понимает это как начало его функционирования (запуск конвейера, выпуск готовой продукции), а губернатор его уже на протяжении года "перезапускает"... При этом завод ничего не производит....