В Калуге 38 водителей с тонировкой попались инспекторам
Дорожная полиция провела рейд в черте областного центра.
Нарушителям предлагалось на месте снять пленку.
Девять человек получили письменное требование устранить нарушение.
Еще по два человека получили протоколы за езду на автомобиле с неисправностями и перевозку детей без специальных удерживающих устройств.
Лента комментариев
Area51
Нет. Есть такая фишка, как заводская́ тонировка. Сам с этим столкнулся, покупал 15е ведро в максималке, в 11 году. При установке на учёт на вопрос о тонировка со стороны гиббддедешника (кстати тонировка была голубая по кругу, кроме переда), тот был с моей стороны послан (кулюторно), с отсылом на АвтоВАЗ. Тем более, что на тачке было 12км пробега. После чего мне в течении 5 мин. выдали доки....
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