В Калуге отключат светофоры на четырех перекрестках

В ближайшие дни там пройдет замена оборудования.

Как пояснили в управлении городского хозяйства, это часть создания интеллектуальной транспортной системы города.

Светофоры на перекрестке Московской и Поселковой не будут работать с 23:00 1 июня до 03:00 2 июня.

На перекрестке Московской и Кубяка светофоры отключат с 23:00 2 июня до 03:00 3 июня.

С 23:00 3 июня до 03:00 4 июня не будут работать светофоры на перекрестке Московской и Малоярославецкой.

А на Московской-Небесной отключение произойдет с 23:00 4 июня до 03:00 5 июня.