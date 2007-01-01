В Калуге поменяли направление движения на улице Волкова
Новая схема начала действовать в пятницу, 31 мая.
Там уже установили все необходимые дорожные знаки, сообщили в управлении городского хозяйства.
Теперь по Волкова можно проехать только от набережной Яченского водохранилища к улице Циолковского.
Ранее водители могли проехать наоборот – только к набережной.
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Area51
Нет. Есть такая фишка, как заводская́ тонировка. Сам с этим столкнулся, покупал 15е ведро в максималке, в 11 году. При установке на учёт на вопрос о тонировка со стороны гиббддедешника (кстати тонировка была голубая по кругу, кроме переда), тот был с моей стороны послан (кулюторно), с отсылом на АвтоВАЗ. Тем более, что на тачке было 12км пробега. После чего мне в течении 5 мин. выдали доки....
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