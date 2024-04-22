Подготовку ремонта дорог обсудили в Калуге

В понедельник, 22 апреля, министр транспорта региона Александр Шпиренко провел заседание рабочей группы по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в муниципальных образованиях.

Эту работу муниципалитеты проводят в рамках субсидий, выделяемых правительством.

- Неотъемлемая часть подготовки к началу ремонтных работ — это составление технической документации, - пояснил Шпиренко. - По каждому объекту проверили наличие графиков производства работ. Чтобы работы выполнялись вовремя и в срок, поручил контролировать соблюдение сроков выполнения каждого этапа работ. Проверили подрядные организации на наличие необходимых материалов и техники.

По словам министра, очень важно обеспечить безопасность на объектах как для работников, так и для пешеходов с автомобилистами.