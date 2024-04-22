В Калужской области снова развели мост через Оку из-за подъема воды в реке

В понедельник, 22 апреля, в поселке Дугна Ферзиковского района развели понтонный мост через Оку.

Это связано с подъемом уровня воды в реке, сообщили в минтрансе Калужской области.

Движение по мосту открывали 19 апреля, но вода снова поднялась.