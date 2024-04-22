В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 48 054 нарушений

За неделю, с 12 по 18 апреля, в Калужской области камеры зафиксировали 48 054 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 31 441 раз.

11 479 автолюбителей нарушили правила проезда перекрестков.

3159 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

641 автомобилист припарковался в запрещенном месте.

596 водителей не пропустили пешеходов.

509 человек выехали на встречную полосу.

229 попали на камеру во время движения по обочине.