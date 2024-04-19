Движение по мосту через Оку открыли в Калужской области

Понтонный мост в поселке Дугна Ферзиковского района был сведен в пятницу, 19 апреля.

Теперь там вновь можно проехать, сообщили в региональном министерстве транспорта.

Напомним, мост разводили из-за подъема воды в реке во время паводка.