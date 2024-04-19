«Весь город перерыли, и ничего не происходит»: в Козельске жалуются на ремонт дорог

Фотографию с таким комментарием на странице губернатора Калужской области разместила местная жительница.

На снимке видно, что дорожники нарезали асфальт для ямочного ремонта, но сами работы еще не провели.

- Ремонт дорог ведется, и, если погода будет хорошей, то он закончится уже к концу этой недели. Приносим извинения за доставленные неудобства, - прокомментировали ситуацию в администрации района.