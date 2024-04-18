В Калужской области прошла выставка дорожной техники

Там побывали сотрудники министерства транспорта, учреждения «Калугадорзаказчик» и подрядных организаций.

- Российские производители презентовали свои самые современные модели дорожных комбинированных машин и оборудования, - пояснили в Минтрансе. –

Там отметили, что на выставке были представлены различные модели пескоразбрасывающего, поливомоечного и подметального оборудования, снегоуборочные отвалы, навесные щеточные и моющие комплектующие.