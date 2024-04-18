В Калужской области пополнится Дорожный фонд

В четверг, 18 апреля, министерство транспорта вынесло на заседание Законодательного собрания предложение о внесении изменений в закон о Дорожном фонде Калужской области, чтобы включить в него дополнительный источник доходов.

- Предложили увеличить дорожный фонд за счёт платы, установленной за оформление сервитутов в границах полос отвода дорог, - рассказал министр транспорта Александр Шпиренко. - Хоть это и небольшие средства, но это возможность увеличить объем ремонтируемых дорог в регионе.

Депутаты одобрили законопроект. Он вступит в силу после официального опубликования.