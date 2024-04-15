Подрядчики перешли на летнее содержание калужских региональных дорог

Это утверждено официальным распоряжением с 5 апреля, сообщил министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

Летнее содержание включает в себя очистку проезжей части и обочин, мойку дорожных знаков и обеспыливание дорог, покраску барьерных и перильных ограждений, автопавильонов и урн, очистку водопропускных труб, вырубку древесно-кустарниковой растительности и окос травы, нанесение дорожной разметки.

- В течение всего сезона проводится устранение выявленных дефектов на дорогах: заливка трещин, устранение ямочности и вспучившихся участков покрытия, грейдирование и подсыпка щебня, - прокомментировал министр.