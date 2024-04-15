В Калуге запретят стоянку грузовиков на улице Никитина

Этот участок находится между 1-м переулком Пестеля и Восточным проездом.

Решение принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, рассказали 15 апреля в городской управе.

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