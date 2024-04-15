В Калуге на улице Набережной снизят разрешенную скорость до 40 км/ч

Знаки установят на участке от Гагаринского моста до пешеходного перехода под смотровой площадкой парка культуры и отдыха.

Соответствующее решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения, сообщили 15 апреля в управлении городского хозяйства Калуги.

Также на Набережной обещают обустроить остановки и пустить общественный транспорт.