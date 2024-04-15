В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 47 117 нарушений

За неделю, с 5 по 11 апреля, в Калужской области камеры зафиксировали 47 117 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 30 101 раз.

11 223 автолюбителя нарушили правила проезда перекрестков.

4072 калужанина не пристегнулись ремнем безопасности.

648 водителей не пропустили пешеходов.

437 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

429 человек выехали на встречную полосу.

207 попали на камеру во время движения по обочине.