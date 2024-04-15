Власти Калуги не смогли назвать сроки ремонта улицы Чижевского

Эту дорогу многие водители уже несколько лет называют самой разбитой в городе. Но сроков ремонта нет.

На Чижевского планируется капитальный ремонт, но для этого коммунальщики сначала должны заменить трубы. А эта работа еще не закончена.

- Улицу Огарева в этом году будем комплексно ремонтировать в рамках нацпроекта, - заявили 15 апреля в городской управе. - А что касается улицы Чижевского, то сейчас там работает водоканал, меняет сети водопровода и канализации. После завершения этих работ рассмотрим возможность обустройства выравнивающего слоя покрытия в рамках выделенного финансирования. Но точные сроки пока обозначить, к сожалению, не можем.