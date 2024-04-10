В Людиново дороги начали ровнять грейдером

Работы начались в среду, 10 апреля.

- Многие улицы уже подсохли, поэтому приступаем к выравниванию дорог частного сектора, - заявил глава администрации района Стефан Перевалов. - В течение всего месяца будем грейдировать улицы города.

В среду должны подровнять улицы Тепловозостроителей, Осипенко, Механизаторов, Озерную, Димитрова, Захарова, Салтыкова-Щедрина и переулок Осипенко.

В четверг: улицы Маяковского, Заречную, Куйбышева, Черняховского, Некрасова, Ломоносова, Толстого и Пролетарскую.

В пятницу: 20 лет Октября, Мира, Герцена, Щорса, Сукремльскую, Кирпичную. Сахарную, Брянскую, Весеннюю, переулки Весенний и Брянский.