Утверждена пятилетняя дорожная программа Калужской области

Заместитель губернатора Ольга Иванова и Росавтодор подписали дополнительное соглашение к меморандуму о развитии автомобильных дорог нашего региона с 2024о по 2028 годы.

Там указаны ключевые показатели развития дорожного хозяйства, планируемый список работ и объемы их финансирования.

В нынешнем году в Калужской области в программу работ включены городские улицы и региональные трассы, ведущие к социально значимым объектам: образовательным и медицинским учреждениям, спортивным объектам, туристическим местам, рассказали в министерстве транспорта.